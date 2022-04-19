Yem denetimlerinde plan belirlendi

Tekirdağ’da yem denetimlerinde uygulanacak denetim planı hakkında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından rutin olarak gerçekleştirilen hayvan yemi denetimlerinde izlenecek adımların belirlenmesi için, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yem kontrol görevlilerinin katılımı ile 2022 Yılı Yem Kontrol Planı Uygulama Talimatı Denetim Programı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz, yem kontrol ve denetimlerinin merkezinde hayvan sağlığının bulunduğunu belirterek, hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta, bal ve balık gibi ürünlerin insanlar tarafından tüketilmesi nedeniyle yem denetimlerinde toleransın kabul edilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. 2021 yılındaki çalışmaları nedeniyle yem kontrol görevlilerine teşekkür ederek 2022 yılında yapacakları çalışmalar için başarılar diledi.

Toplantıda 2022 yılında denetim programı doğrultusunda yapılacak yem denetimleri, Yem Kontrol Planı Uygulama Talimatı uyarınca alınması gereken numuneler üzerinden değerlendirmeler yapıldı.