‘Yedi Kocalı Hürmüz’ oyunu perdelerini açtı

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda 25 oyuncu sahne alırken, Sadık Şendil’in ölümsüz eserinin sahne uyarlamasını Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Hüseyin Uzunlar da izledi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi ana salonu, tarihi günlerinden birini yaşarken, 400 kişilik salonda oyunu 600’ün üzerinde sanatsever izledi. Yaklaşık 2 saat süren oyun, izleyicilerden tam not alırken, oyuncular finalde dakikalarca alkışlandı.

Oyunun ardından sahneye gelen Başkan Yardımcıları Çınar ve Uzunlar, oyunculara ve teknik kadroya çiçek sunarak tebriklerini ilettiler. Sabri Çınar, Süleymanpaşa Belediyesi olarak sanata ve gençlere çok önem verdiklerini dile getirdi. Süleymanpaşa’da yaşayan gençlerin sanatla iç içe olmalarını her daim desteklediklerini ifade eden Çınar, 70 yılı geride bırakan ve dünyanın en uzun ömürlü amatör tiyatro topluluğu olan Namık Kemal Bölge Tiyatrosu’nun yaşatılmasına katkı veren, sahne önünde ve arkasında emek veren herkese teşekkür etti.

Rejisör Senem Batır ise Tekirdağ’ın yetiştirdiği Usta Tiyatro Sanatçısı Merhum Yılmaz İçöz’ün mirası olan Namık Kemal Bölge Tiyatrosu’nu yaşatmak için öğrencileri olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Bu çabalarına büyük katkı veren Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür eden Batır, özellikle dekor ve kostüm gibi maddi desteklerin yanı sıra belediyenin tüm imkânlarını kullanabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.