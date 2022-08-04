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Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinden şehide vefa

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Şehit Kadir Çömlek şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı.

TEKİRDAĞ 04.08.2022, 10:54
Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinden şehide vefa

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Şehit Kadir Çömlek şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesiyle, 3 Ağustos 1994 yılında Şırnak’ta şehit olan Şarköylü Şehit Piyade Komando Er Kadir Çömlek için şehadetinin 28. yıldönümünde Gazi Süleyman Paşa Camii’nde Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen yaptığı açıklamada, “Yaz Kur’an-ı Kerim Kurslarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimize şehitliğin önemini, şehitliğin kutsal mertebe olduğunu, şehitlik makamının ne kadar yüce olduğunu anlattık ve 3 Ağustos 1994 tarihinde Şırnak’ta şehit olan Kadir Çömlek’i şehadetinin 28. yılında Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualarla yad ettik. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin“ ifadelerine yer verdi.

Program Şarköy Din Görevlileri ve Gönüllüleri Derneği Başkanı, Palamut Mahallesi Camii İmam Hatibi Faruk Furkan Diler’in yaptığı duanın ardından öğrencilere yapılan ikramın ardından sona erdi.

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