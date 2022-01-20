Yarıyıl tatili dolu dolu geçecek

Süleymanpaşa Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için birbirinden güzel programlar ve etkinlikler hazırladı. Tatil boyunca bilim gösterileri, tiyatrolar ve atölyeler çocukları bekliyor olacak. 24 Ocak’ta başlayacak etkinlikler 4 Şubat’a kadar sürecek.

Bir yanda korona virüsü salgını endişesi, bir yanda yorucu okul hayatı arasında kalan öğrencileri stresten uzaklaştıracak yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi, çocuklara keyifli bir tatil geçirmeyi vadediyor.

Etkinlik takvimi

24-25 Ocak tarihinde iki seans olarak sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu Gel Gör Gezegeni, 13.00 ve 15.00 saatlerinde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

26 Ocak ve 2 Şubat’ta Bilim Gösterisi ile öğrenciler hem okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirecek hem de eğilenceli vakit geçirecek.

27 Ocak ve 3 Şubat’ta ise ünlü Alman masalı Bremen Mızıkacıları’ndan aynı isimle uyarlanan çocuk tiyatrosu izleyicilerin karşısında olacak. Bu oyun da 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak izlenebilecek.

28 Ocak ve 4 Şubat Cuma tarihlerinde Bilim Atölyeleri yapılacak. Atölyeler için kontenjan söz konusu olduğu için önceden kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Seanslar 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00 saatlerinde düzenlenecek ve katılım sınırlı olacak.

31 Ocak’ta Kaplumbağa ve Tavşan, 1 Şubat’ta ise Vızvız Arı Bazi isimli çocuk oyunları da 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde sahnelenecek.

Katılmak için

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri YKB gişesinden temin edilebilecek. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi’nden şahsen ya da 0 282 259 59 59 numaralı Çağrı Merkezi’nden kayıt yaptırılabilecek. Bilgi almak için 1334 dahili numaradan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü’ne ulaşılabilir.