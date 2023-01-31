Yarıyıl Şenliği’nde 10 bin çocuk doyasıya eğlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Şenliği, adeta öğrencilerin akınına uğradı. 23-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlik ve gösterilere 10 binden fazla çocuk katıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin tatillerini verimli, dolu dolu ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için organize edilen Yarıyıl Şenliği; Ebru, Resim, Kitap Ayracı Yapımı, Akıl ve Zekâ Oyunları, Müzik, Orff ve Ritim, 3 Boyutlu Kalem, Elektrik ve Lego atölyelerine ev sahipliği yaptı. Atölyelerden 6 günün sonunda yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı belirtildi.

Ayrıca, 5 farklı çocuk tiyatrosu ve sahne gösterisi de şenlik çerçevesinde çocuklarla buluştu. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi ana sahnesinde 10 gösterim yapılırken, bu gösterilere 4 binden fazla çocuğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Böylece atölyeler ve gösterilerden istifade eden öğrenci sayısı 10 binin üzerine çıkmış oldu.

Tatilin tadını doyasıya çıkardılar

23, 24, 25, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Yarıyıl Şenliği’nde, eğlenceli atölyeler ve sahne gösterilerine adeta akın eden öğrenciler, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerle tatilin tadını doyasıya çıkardılar.

2019 yılından bu yana çocuklar ve gençlere yönelik sayısız yatırım ve hizmete imza atan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, yarıyıl tatilinde de çocukları unutmadı. Başkan Yüksel, tatilin ilk haftasında çocuklar için düzenlenen ve 6 gün süren Yarıyıl Şenliği etkinliklerinde her gün çocukların tatil sevincini paylaşarak yanlarında oldu.

"10 binden fazla çocuğumuzu misafir ettik"

Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız Yarıyıl Şenliği bu yıl daha da genişleterek öğrenci kardeşlerimize verimli, yeni şeyler öğrenebildikleri ve eğlenceli bir tatil etkinliği düzenledik. Çocuklarımız, velilerimiz gördüğümüz kadarıyla çok memnun kaldılar. Salonlarımız, atölyelerimiz dolup taştı. 10 binden fazla çocuğumuzu misafir ettik. Veliler bu sayıya dâhil değil. Bu güzel ilgiye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Üç ay sonra gerçekleştirecekleri 23 Nisan Çocuk Şenliği ile ilgili de müjdeyi veren Yüksel, "Çocuklarımız için her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ve devam ediyoruz. Önümüzdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çok geniş kapsamlı bir çocuk şenliği hazırlığındayız. Bizim çocukluğumuzda olduğu gibi, çok sayıda ülkeden çocuklarımızı ağırlayacağız. Büyük sürprizlerle çocuklarımızı buluşturacağız" açıklamasında bulundu.