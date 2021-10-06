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Yaralı baykuş tedavi altına alındı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.
TEKİRDAĞ 06.10.2021, 15:58
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Hayrabolu ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı baykuş, belediyeye ait Geçici Hayvan Barınma Merkezi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan baykuşun iyileştikten sonra tekrar tabiata salınacağı bildirildi.