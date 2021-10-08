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Yangın, hareketli saatler yaşattı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın hareketli saatler yaşattı.

TEKİRDAĞ 08.10.2021, 09:18
Yangın, hareketli saatler yaşattı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın hareketli saatler yaşattı.

Yangın, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, evin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ), 112 Acil Servis ve polis ekipleri seferber oldu. Evin kapısının kilitli olduğunu gören itfaiye ekipleri, iki itfaiye aracı ile yangına dışarıdan müdahale etti. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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