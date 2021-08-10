Veteran futbolcular ’Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu’ çatısı altında resmi kimliklerine kavuştu

Yaklaşık 10 yıldan beri devam eden ve 40 yaş üzeri oyunculardan kurulu takımlardan oluşan Veteranlar Ligi uzun ve meşakkatli çalışmalar neticesinde resmi kimliğine kavuştu.

Veteran takımların dernekleşmeleri, dernek olan takımların kurulan bölge federasyonlarının çatısı altına girerek resmi statü kazanmaları, kurulmuş olan bölge federasyonlarının da ülke genelinde kurulacak olan ’Veteran Konfederasyonu’ çatısı altında toplanma çalışmalarını başlatması nedeniyle Veteran Takımlar ’Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu’ çatısı altında dernekleşerek Trakya’da bir ilki gerçekleştirdi. Düzenlenen ’Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu’ sonucunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Yapılan genel kurul sonrasında grupların belirlenmesi ve fikstür çekimine geçildi. 9’ar takımdan oluşan ve çift devreli 2 grupta oynanacak olan ligde ilk müsabakalar 24-25-26-27 Eylül tarihlerinde start alacak. Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu sonucunda başkan seçilen Zafer Soykırlı, "Bizler yıllar boyunca amatörüyle, profesyoneliyle spor yapmış, futbol oynamış, futbolun dışında toprak sahaların tozu, çamuru ile mücadele etmiş olan 40 yaş üzerindeki oyuncularız. Ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun belli bir yaşa geldikten sonra faal futbol hayatınızı sonlandırır ve sonrasında halı sahalarda eğlence amacıyla yaşınız elverdiği sürece oynarsınız. Büyük sahalar açısından ununuzu eler, eleğinizi de asarsınız. Bundan yaklaşık 10 yıl önce abilerimiz tarafından eğlence amacıyla ilçeler ve iller arasındaki büyük sahalarda yapılan dostluk maçları, yine aynı abilerimizin emekleri ile oluşturulan lig çatısı altında oynanmaya başladı. İlk zamanlar az sayıdaki takımın katılımıyla başlayan ligimizde ilerleyen zamanlarda sayı artarak genişledi. Oluşturulan bu lig sayesinde standart bir saha içerisinde 11’e 11 maç yapma, eskiden oynadığımız rakiplerimizle, takım arkadaşlarımızla yıllar sonrasında aynı saha içerisinde, federasyonun görevlendirdiği hakemlerin yönetiminde mücadele etme şansını yakaladık. Açıkçası maç yapmak için 11 arkadaşınızı bulmanız, rakip olarak oynayacağınız en az 11 kişiden oluşan bir rakip bulmanız, bu maçı oynayacağınız standart ölçülerde bir saha bulmanız ve müsabakanızı yönetecek bir resmi hakem bulmanız zor olsa gerek. İşte ‘Veteran Oluşumu’ bizlere değeri hiçbir şeyle karşılanamayacak olan bu güzelliği sundu. İlerleyen zaman içerisinde Trakya’da olduğu gibi tüm bölgelerde de veteran oluşumlar başladı" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde hemen hemen her yerde veteran takımlar kendi bölgelerinde müsabakalarına başlandığını söyleyen Soykırı, "Sonrasında bölge şampiyonları ve ikincileri Türkiye şampiyonasına davet edilerek Türkiye şampiyonunu belirleyen müsabakalar tertip edildi. İlerleyen süreç içerisinde diğer bölgelerdeki veteran takımlar dernekleşti. Dernekleşen bu takımlar kendi aralarında federasyonlarını oluşturdu. Hemen hemen tüm bölgeler resmi oluşumlarını tamamladıkları, bizim dışımızdaki tüm bölgelerin federe olması dolayısıyla katıldığımız tüm ortak organizasyonlarda Trakya’mızdaki takımların dernekleşmesi, derneklerin de federasyon çatısı altına alınmasını bizlerden talep ettiler. Çok uzun ve meşakkatli çalışmalar neticesinde 5 kurucu takım ile Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonumuzu kurduk. Diğer takımlarımızın dernekleşmeleri için uzun zaman bilgilendirme ve oryantasyon toplantıları yaptık. Dernekleşen takımlarımızı federasyonumuza üye kaydettik ve uzun soluklu bir yolun sonunda nihayetinde ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Bu zorlu yolculukta desteklerini esirgemeyen herkese federasyonumuz adına canı gönülden teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte diğer bölge federasyonlarımızla bir araya gelecek, oluşturacağımız ortak amaçlar doğrultusunda veteran futbolunun daha büyük kitleler tarafından tanınması, daha üst düzey organizasyonlara taşınması amacıyla konfederasyon çalışmalarına katılacağız. Sporun birleştirici gücü, saygı-sevgi doğrultusundaki üst düzey mücadelemiz, veteran/master camiasına karşı olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde her daim yükselerek devam edecektir" dedi.