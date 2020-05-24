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Vefa Destek Grupları ve fırınlar bayramda da çalışıyor

ÇORLU’DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU, BAYRAMDA DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Vefa Destek Grupları ve fırınlar bayramda da çalışıyor

ÇORLU’DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU, BAYRAMDA DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:58
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Vefa Destek Grupları ve fırınlar bayramda da çalışıyor

Çorlu’da kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ve yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilk andan itibaren vatandaşlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu bayram süresince de çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram arifesinden başlayarak 4 gün süreyle 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında bırakılan fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Vefa destek grupları da evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını talepleri doğrultusunda evlerine götürüyor.

Çorlu’da hizmet veren fırınlar ekmek üretimlerine bayram süresince de devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki fırınlara giderek alışverişlerini yaparken 65 üzeri yaşlılar ve kronik hastalıkları bulunanların istekleri ise Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor.

112, 153, 155 ve 156 hatlarına yapılan çağrıları yanıtlayan Çorlu Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının yanı sıra temel gıda ürünleri ve ilaç gibi ihtiyaçlarını da tedarik ederek adreslerine teslim ediyor.

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