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Vefa Destek Grubu’ndaki öğretmenlere teşekkür belgesi verildi
PANDEMİ İLE MÜCADELE SÜRECİNDE ÇORLU KAYMAKAMLIĞI BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN VEFA DESTEK GRUBU’NDA GÖREV ALAN ÇORLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ.
TEKİRDAĞ 15.09.2020, 13:11
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Pandemi ile mücadele sürecinde Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu’nda görev alan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi.
Vefa Destek Gruplarında yer alan öğretmeleri ve milli eğitim personelini Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında konuk eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan personele teşekkür belgesi verdi.
Müdür Erdoğan, “Covid-19 salgınında, evlerinde çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için organize edilen, vefa sosyal destek gruplarında görev yapan müdürlüğümüz personeline bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaptıkları özverili çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür belgesi takdim ediyorum” dedi.
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