Vatan şairi, 182’nci yılında Tekirdağ’da anıldı

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk edebiyatının "Vatan şairi" Namık Kemal, doğumunun 182’nci yıl dönümü sebebiyle memleketi Tekirdağ’da anma programı düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Heykeli önünde düzenlenen programda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okunduktan sonra tören sona erdi. Programa katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, beraberindekiler ile günün anlam ve önemi sebebiyle Namık Kemal Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, ev hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Tekirdağ’da dünyaya gelen Namık Kemal, yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı olarak birçok esere imza atmıştı.