Valilikten düğün ve nikah uyarısı
TEKİRDAĞ VALİLİĞİNCE YAPILAN UYARIDA DÜĞÜN VE NİKAH KUTLAMALARINDA SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTARAK YAPILMASI GEREKTİĞİNE VURGU YAPILDI.
Tekirdağ Valiliğince yapılan uyarıda, düğün ve nikah kutlamalarında sağlığı ön planda tutarak yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.
Korona virüs salgınından sonra başlatılan normalleşme süresiyle birlikte vakıa sayılarında düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Salgının kol gezdiği düğün ve nikahlarda dikkatli olunması konusunda çeşitli uyarılar yapılıyor. Bu kapsamda bir uyarıda Tekirdağ Valiliğinden geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili Tekirdağlılar! Düğün ve nikah kutlamalarımızı sağlığımızı ön planda tutarak yapalım. Nikah ve düğün törenlerine giderken yeni korona virüs hastalığından korunmak için nelere dikkat etmelisiniz? Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal belirtilerinden birini taşıyorsanız. Nikah ve düğün törenlerine katılmayın. Tören boyunca bir buçuk metrelik mesafe kuralına uyun, salonda hiç kimseyle tokalaşmayın, öpüşmeyin, sarılmayın, fotoğraf çektirirken de sosyal mesafe kuralına uyun” ifadelerine yer verildi.
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