Vali Yıldırım’dan Trakya Şanlıurfalılar Derneği’ne taziye ziyareti
TEKİRDAĞ VALİSİ AZİZ YILDIRIM, TRAKYA ŞANLIURFALILAR DERNEĞİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu’da bulunan Trakya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mehmet Gubat’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle derneğe taziye ziyaretinde bulundu.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ile birlikte Trakya Şanlıurfalılar Derneği binasına gelen Vali Aziz Yıldırım, burada dernek yöneticileri ve Gubat ailesinin yakınlarınca karşılandı. Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve önceki gün defnedilen Trakya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mehmet Gubat’a Allah’tan rahmet dileyen Vali Yıldırım, dernek yöneticileri ve akrabalarına başsağlığı ve sabırlar diledi.
Taziye ziyaretinde merhum Dernek Başkanı Mehmet Gubat ve İzmir’deki depremde vefat eden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
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