Vali Yıldırım okul inşaatlarını inceledi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okul inşaatları ile Tekirdağ Valiliği YİKOB tarafından güçlendirmesi yapılan okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Aziz Yıldırım, bağışçı Kervancı İnşaat firması tarafından Çorlu’da yaptırılan 24 derslikli ilkokul binası ile bağışçı hayırsever Ural Özyiğit tarafından yaptırılan 4 derslikli anaokulu binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İnşaat alanlarını gezerek çalışmaları inceleyen Vali Yıldırım, yapım süreci hakkında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’dan bilgi aldı.

Vali Yıldırım, yapımı devam eden okulları ziyaretinin ardından Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından güçlendirilmesi yapılan Çorlu Mükerrem-Ali Kayan Ortaokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulu gezen Vali Yıldırım, güçlendirme süreci ile ilgili olarak da Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’dan bilgiler aldı.

Vali Aziz Yıldırım’a Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da eşlik etti.