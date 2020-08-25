Vali Yıldırım Mülkiye Müfettişleri ile görüştü
TEKİRDAĞ VALİSİ AZİZ YILDIRIM, ÇORLU VE ERGENE'DE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ İLE GÖRÜŞTÜ.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ve Ergene ilçelerine giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, ilçelerde denetimlerde bulunan mülkiye müfettişleri ile görüştü.
Vali Yıldırım ilk olarak Çorlu’da denetimlerde bulunan Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan’ı ziyaret etti. Çorlu Hükümet Konağında gerçekleşen ziyarette Vali Yıldırım ve Mülkiye Müfettişi Aslan görüş alışverişinde bulundular.
Ardından Ergene ilçesine geçen Vali Yıldırım burada da Ergene’de denetimlerde bulunan Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül’ü ziyaret etti. Ergene Kaymakamlığında gerçekleşen ziyarette Vali Yıldırım ve Mülkiye Müfettişi Akgül görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretleri sırasında Vali Yıldırım’a Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan ile Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.
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