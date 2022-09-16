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Vali Yıldırım çocuklarla sohbet etti
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamlığı görevine başlayan Mustaf Eldivan’a gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından kaymakamlık binası önünde okuldan çıkan çocuklarla sohbet etti.
TEKİRDAĞ 16.09.2022, 10:25
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamlığı görevine başlayan Mustaf Eldivan’a gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından kaymakamlık binası önünde okuldan çıkan çocuklarla sohbet etti.
Kaymakamlık önünde okuldan çıkan çocuklarla karşılaşan Vali Yıldırım, çocuklarla karşılaşmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, onlarla yakından ilgilenip sohbet etti. Çocuklar, Vali Yıldırım ile fotoğraf çektirerek duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Vali Yıldırım, valilerin, kaymakamların, emniyet ve jandarmanın görevleri, sorumlukları ve devletin genel işleyişi hakkında çocuklara bilgi verdi. Yeni eğitim-öğretim yılında çocuklara başarılar dileyen Vali Yıldırım, daha sonra Çorlu’dan ayrıldı.
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