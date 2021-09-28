Vagon Paşa Kafe misafirlerini ağırlamaya başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa’da sahil şeridini iki katına çıkaran Altınova Mahallesi sahil düzenlemesi ve Cumhuriyet Mahallesi Alkaya mevkii ile Değirmenaltı Mahallesi arasında uzanan, yürüyüş ve bisiklet yolunu içeren yeni sahil şeridi ile şehrin denizle olan ilişkisini yeniden tanımlarken, mevcut sahil bandında da küçük dokunuşlarla fark oluşturmaya devam ediyor.

Balıkçı barınağının hemen yanında bulunan ve yıllardır atıl halde bırakılan, mezbelelik görünümüyle sahilin güzelliğine gölge düşüren küçük kumsal ve çevresi, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışması ile vatandaşların kullanımına elverişli hale getirildi. Alanda konumlandırılan tren vagonu ile bambaşka bir görünüme kavuşturulan, kumsalın vatandaşlarca kullanılabilmesine olanak sağlayan basamaklı seyir terası ile dikkat çeken proje, kafe kısmının açılması ile tamamlanarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Başkan Yüksel incelemede bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Vagon Paşa Kafe adı verilen işletmeyi ziyaret ederek Süleymanpaşalılarla selamlaştı. Vagon Paşa Kafe’de incelemelerde bulunan Yüksel, ufak tefek eksikliklerin hızla giderilerek kısa süre içinde resmi açılışın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa sahilimize kazandırdığımız Vagon Paşa Kafe’ye uğrayarak hemşehrilerimizle selamlaştık. Açılış öncesi son hazırlıkların devam ettiği yeni işletmemizde, halkımıza sunacağımız hizmetleri değerlendirerek, talep ve beklentilerini dinlediğimiz vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Şimdiden kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.