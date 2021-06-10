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Uyuşturucu operasyonunda tabancalar ele geçirildi

Tekirdağ’da 2 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

TEKİRDAĞ 10.06.2021, 11:57
Uyuşturucu operasyonunda tabancalar ele geçirildi

Tekirdağ’da 2 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki ayrı ikamette yapılan aramada, 2 adet tabanca ve tabancalardan birine ait şarjöre takılı vaziyette 11 adet mermi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan S.C.A isimli şahsa 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.
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