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Uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
TEKİRDAĞ 13.07.2020, 10:58
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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram bonzai ele geçirildi.
İstanbul’dan tedarik edilecek olan uyuşturucu maddenin plakası önceden tespit edilen bir araçla getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan arama kararına istinaden araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri araçta bulunan G.M. ve U.K. adlı kişileri de gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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