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Uygulama noktalarına teftiş

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak, yeni tip korona virüse karşı kısmi kapanmanın ardından ilçedeki uygulama noktalarını kontrol etti ve bilgi aldı.

TEKİRDAĞ 16.04.2021, 14:36
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Uygulama noktalarına teftiş

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak, yeni tip korona virüse karşı kısmi kapanmanın ardından ilçedeki uygulama noktalarını kontrol etti ve bilgi aldı.

İlçenin giriş ve çıkışındaki polis uygulama noktaları ile kırsal mahalleler üzerindeki jandarma uygulama noktalarında kolluk kuvvetleri ile görüşen Kaymakam Demirayak, korona virüs tedbirleri kapsamında Muratlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının sahadaki uygulamalarını ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kolluk kuvvetlerinden bilgi alarak hem güvenlik güçlerine, hem de sürücülere bir takım uyarılarda bulunan Kaymakam Demirayak, salgınla mücadelede herkese önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizerek; sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki sürücü ve yolcuları mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda da uyardı.

Ekiplere başarılar dileyen Kaymakam Demirayak, ardından uygulama noktalarından ayrıldı.
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