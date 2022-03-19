Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki üreticiler, dijital pazara açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Dijital Pazar (DİTAP) uygulaması ile üreticiler, tüketiciler ile dijital ortamda buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde üreticiler ile DİTAP sözleşmesi imzalandı. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile üzüm üreticileri arasında imzalanan sözleşme ile üreticinin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanarak üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dünyamız genelinde pandemi, küresel ısınma, savaş vb. nedenler ile meydana gelmekte olan, ekonomik belirsizlikler, istikrarsızlıklar, fiyat artışları, hammadde tedarikindeki zorluklarla karşılaşan çiftçilerimiz üretecekleri ürünleri satabilme kaygısı taşımaktadır. Bu nedenle bakanlığımızın çevrimiçi platformu DİTAP kapsamında Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmış, ilçede faaliyet gösteren Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile üzüm üreticileri arasında sözleşmeli üretim yapılması sağlanmıştır. Sözleşmeli üretim sayesinde üreticilerimizin zor şartlar altında ürettikleri üzümlerini satma kaygısı yaşamadan, titizlikle ve istekli bir şekilde yetiştirilmesi sağlanmakta olup, alım yapacak olan kooperatifimizin de kaliteli ve istediği şartlarda hammaddeye ulaşması sağlanmış olacaktır. Bu sözleşmeli satış modeli ile alıcı ve satıcıların daha çok sözleşmeli üretim modeline yönelmeleri milli ekonomimiz açısından fayda sağlayacak olup, tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürün arzı sağlayacaktır. Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde düzenlenen imza töreninde Kooperatif Başkanı Özcan Karaca ile üreticiler arasında üretim sözleşmesi imzalanarak üreticilerin DİTAP sistemine kaydı yapılmıştır” denildi.