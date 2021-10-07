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Ücretsiz LGS hazırlık kursları başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Giriş Sınavı (LGS) Eğitim Desteği Kursları başlıyor. Kayıtlar için son gün 14 Ekim.

TEKİRDAĞ 07.10.2021, 15:35
Ücretsiz LGS hazırlık kursları başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Giriş Sınavı (LGS) Eğitim Desteği Kursları başlıyor. Kayıtlar için son gün 14 Ekim.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evi’nde başlayacak olan LGS hazırlık kursları için Ağustos ayında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Seviye Tespit Sınavı’na (STS) katılan öğrencilere kayıt sırasında öncelik tanınacak. Sınavda alınan dereceler de kayıtta göz önüne alınacak.

Deneme sınavı derecesi ve aile durumu dikkate alınacak

Alınan bilgiye göre, tamamen ücretsiz olacak LGS Eğitim Desteği Kurslarında STS’de alınan derecenin yanı sıra başvuran öğrencilerin ailelerinin gelir durumu da göz önünde bulundurulacak. Gelir durumu herhangi bir eğitim desteği almaya yeterli olmayan öğrenciler, STS derecesi de dikkate alınarak öncelikli olacak.

Son başvuru tarihi 14 Ekim

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, başvuruların 50. Yıl Ortaokulu yanında bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi’ne şahsen yapılması gerektiği, başvuruların 14 Ekim’e kadar süreceği ve hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupta sınıflar oluşturulacağı belirtildi. 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden de detaylı bilgi alınabilecek.

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