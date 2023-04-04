Üç mahallede daha Gönül Sofraları doldu taştı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca organize edilen Gönül Sofraları mahalle iftarları üç mahalle ile devam etti. Cumhuriyet, Hürriyet ve Ortacami Mahallelerinde toplamda 10 binden fazla vatandaş birlikte oruç açarak Ramazan ayının manevi atmosferini sonuna kadar yaşadı.

31 Mart Cuma günü Süleymanpaşa’nın yen mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi’nde, Süleymanpaşa Belediyesinin prestij projelerinden biri olan Paşa Sahili’nde gerçekleşen iftar programına binlerce mahalle sakini iştirak etti. İlahi konseri ile başlayıp iftar duası ile devam eden organizasyonda hep birlikte oruç açan Süleymanpaşalılar, birlik ve beraberlik duygularını had safhada yaşarken, Paşa Sahili’nin doyumsuz deniz manzarası eşliğinde iftar yapmanın keyfini de tattılar. Başkan Yüksel, iftarın ardından Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar ve Gökhan Saygı ile birlikte Başkan Yardımcısı Sabri Çınar’ın doğum gününü sahnede pasta keserek kutladı.

Hürriyet Mahallesi gönül sofrasında buluştu

1 Nisan Cumartesi günü Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Gönül Sofrası da binleri bir araya getirdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar organizasyonuna Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de eşlik etti. 3 binden fazla Süleymanpaşalıyı misafir eden Gönül Sofrası, her yıl olduğu gibi Ramazan geleneklerinin yaşanmasına sahne oldu. İlahi konserlerinin yanı sıra Karagöz ve Hacivat gösterisi ile Ramazan şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikramları, yediden yetmişe herkesi sevindirdi.

Ortacami Mahallesi iftarına büyük ilgi

2 Nisan Pazar günü Ortacami Mahallesi’ne misafir olan Gönül Sofrası yine büyük ilgi gördü. Yağmur ihtimalinden dolayı dev çadırların da kurulduğu iftar organizasyonunda masalar dolup taştı. Ortacami Mahallesi Gönül Sofrasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve iftara sponsor olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münür Karaevli iştirak etti. İftar duasını Eski Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen yaparken, iftarın ardından çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterisi ile ikramlar gerçekleştirildi.

Gönül Sofraları mahalle iftarları, 3 Nisan Pazartesi Bahçelievler, 4 Nisan Salı Ertuğrul, 5 Nisan Çarşamba Gündüzlü, 6 Nisan Perşembe Karadeniz ve 7 Nisan Cuma Vatan Mahalleleri ile devam edecek.