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Üç ayda yarım milyon metrekare yol yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda bölgede eş zamanlı olarak yaz ayları boyunca aralıksız sürdürülen yol çalışmaları ile Süleymanpaşa’da yol sorunu günden güne tarihe karışıyor.

TEKİRDAĞ 25.10.2021, 17:12
Üç ayda yarım milyon metrekare yol yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda bölgede eş zamanlı olarak yaz ayları boyunca aralıksız sürdürülen yol çalışmaları ile Süleymanpaşa’da yol sorunu günden güne tarihe karışıyor.

Asfalt serimi için gereken yüksek hava sıcaklıklarını sağlayan yaz mevsimini iyi değerlendiren Süleymanpaşa Belediyesi, Temmuz-Eylül 2021 döneminde 171 bin 919 metrekare yeni sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Merkez mahallelerde yoğunlaşan asfalt çalışmaları kapsamında, 34 bin 636 ton asfalt kullanıldığı belirtildi.

140 bin metrekare taş döşendi

Öte yandan, kilit taş döşeme çalışmaları da devam etti. Üç aylık dönemde Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal mahallelerde 58 bin, merkez mahallelerde ise 41 bin metrekare, toplamda ise 99 bin metrekare yeni kilit taş döşeme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca kırsal mahallelerde 19 bin ve merkezde 21 bin metrekare olmak üzere yaklaşık 40 bin metrekare kilit taş tamiri gerçekleştirildi. Toplam kilit taş çalışması da 139 bin metrekare olarak gerçekleşti.

170 bin metrekare sathi kaplama yapıldı

Yaz boyunca sürdürülen bir diğer yol çalışması ise sathi kaplama faaliyetleri oldu. Temmuz-Eylül arasında 171 bin 768 metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 340 bin 676 ton sathi kaplama malzemesi serimi yapıldığı ifade edildi.

Yaz dönemini kapsayan üç aylık dönemde asfalt, kilit taş ve sathi kaplama olmak üzere toplam 482 bin 687 metrekare yol çalışması gerçekleştirildiği, bu rakama kaldırım yenileme, asfalt yama gibi çalışmaların dahil edilmediği belirtilirken, yol çalışmalarının Süleymanpaşa’daki yol sorunu tamamen ortadan kalkana kadar aralıksız süreceği kaydedildi.

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