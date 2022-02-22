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Türkiye şampiyonu başarısını paylaştı
Uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu olan öğrenci, başarısını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan’ı ziyaret ederek paylaştı.
TEKİRDAĞ 22.02.2022, 09:30
Uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu olan öğrenci, başarısını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan’ı ziyaret ederek paylaştı.
Atletizm Uzun Atlama Branşında Türkiye Şampiyonu olan Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu 7/E sınıfı öğrencisi Eylül Dönmez, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.
Şampiyon öğrenciye ziyaretinde okul müdürü Celal Kaya da eşlik etti.
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da Türkiye şampiyonu öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.