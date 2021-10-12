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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi tarafından araştırma ve inceleme çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

TEKİRDAĞ 12.10.2021, 13:58
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi tarafından araştırma ve inceleme çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Hasan Yılmaz Kurt Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen fuarda konuşan Okul Müdürü Musa Karadayı, fuarda araştırma ve inceleme çalışmalarının yer aldığı 16 projeyi sergilediklerini söyledi. 48 öğrenci ve 13 danışman öğretmenimizin özverili çalışması ile projelerin ortaya çıktığını belirten Karadayı, "Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar" dedi.

Fuar açılışına, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergilenen projeleri inceledi.

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