Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

Çerkezköy-Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde aşırı talep gösterdi.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 TL olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu. 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu.