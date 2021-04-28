TREDAŞ salgında 1 milyonu aşkın başvuruya uzaktan cevap verdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Çağrı Merkezi, 2020 yılında 1 milyon 500 bin kişinin başvurusuna cevap verdi.

Memnuniyet odaklı çalışmalarını modern teknolojik altyapı kurarak sürdüren TREDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli hizmet ve tedarik sürekliliği sunmayı amaçlıyor.

TREDAŞ, müşterilerin kolay ve hızlı ulaştığı 186 Çağrı Merkezi’nde artan personel sayısı ile en iyi hizmeti vermek için 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürüyor. TREDAŞ, çağrı merkezinde 2020 yılında toplam 1 milyon 500 bini aşkın çağrıyı cevapladı. Bu rakam ise dünyada 81 ülke nüfusundan fazla bir sayıya denk geliyor.

2020 yılında TREDAŞ 186 Çağrı Merkezi’ne gelen toplam 604 bin adet talebin tamamı çözümlenirken, bu taleplerden bazıları arıza, bakım onarım, aydınlatma, sayaç işlemleri ve endeks okuma gibi başlıklarda çözümlendi.

2020’de yapay zeka dönemi başladı

Avrupa elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olan dijital asistan uygulamasını 2020 yılında devreye alan TREDAŞ, müşterilerin taleplerini saniyeler içinde alabiliyor. Google Asistan uygulaması ile entegre çalışan “TREDAŞ Enerjik”, müşterilerin sesli komutlarını da algılayarak elektrik dağıtım faaliyetlerinde her türlü bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor. 2020 yılı içinde devreye alınan yapay zekaya talep de artarak devam ediyor. Kısa sürede on binlerce müşterinin başvurusunu alarak çözüme kavuşturan yapay zeka TREDAŞ Enerjik’in ilerleyen dönemde kullanıcı sayısının artarak devam etmesi bekleniyor.