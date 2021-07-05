TRAKYAKA 2021 yılı teknik destek programını ilan etti

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Teknik Destek Programını 02 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla başlattı. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl açılan programda kamu kurumlarının yanı sıra özel işletmelere de destek verilecek.

2021 yılı Teknik Destek Programı ile ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları kaydetti:

’’Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Teknik Destek Programı kapsamında 1.600.000 TL kaynağı Bölgemize aktaracağız. Bunun 800 bin TL’si STK ve kamu kurum, kuruluşlarının kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesi için gelecek projelere ayrılacak. 800 bin TL’si ise ilk olarak bu yıl uygulayacağımız destek kapsamında imalat, turizm ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümüne dönük eğitim ve danışmanlık projelerine verilecek. 2021 Yılı Teknik Desteklerinin Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.’’

Program ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümü için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 25 bin TL, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15 bin TL destek verilecek. Program için tahsis edilen kaynak toplamı 1 milyon 600 bin TL’ye ulaşıyor. En fazla iki ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla yararlanıcılar Teknik Destekten yararlanabilecek. Teknik Destek başvuruları Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınıyor ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendiriliyor.

Teknik Destek Programıyla ilgili detaylı bilgilere Kurum internet sayfasında da ulaşılabilir.