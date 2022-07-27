Trakya’da çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor

Trakya Bölgesi’ni etkisi altına alan çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Bölgesi’ni etkisi altına alan ayçiçeği zararlısı çayır tırtılı ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor. Saray ve Kapaklı ilçelerinde yapılan ilaçlama çalışmalarının ardından zarar tespitinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, ayçiçeği zararlısı çayır tırtılının kontrol altına alındığını belirtti. Çiftçiler ile istişarede bulunan Öcal, çiftçilere ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diledi.