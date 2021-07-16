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Trakya’da 1 doz aşı tamamlanmak üzere

Trakya’da birinci doz aşının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da 1 milyon 751 bin 321 kişi ilk doz aşıyı yaptırdı.

TEKİRDAĞ 16.07.2021, 11:08
Trakya’da 1 doz aşı tamamlanmak üzere
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Trakya’da birinci doz aşının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da 1 milyon 751 bin 321 kişi ilk doz aşıyı yaptırdı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere Trakya bölgesinde toplam nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan bu 3 ilin büyük bir bölümü ilk doz aşıyı yaptırarak, aşıya duyarlılık konusunda büyük bir başarı gösterilmiş oldu.

Tekirdağ’da toplam ilk doz sayısı 922 bin 528 kişi, Edirne’de 449 bin 26 kişi, Kırklareli’nde ise 380 bin 767 kişi ilk doz aşıyı yaptırdı. Bu oran ile nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan Trakya Bölgesi’nde toplamda 1 milyon 751 bin 321 kişi ilk doz aşıyı yaptırdı.

Aynı zamanda bu 3 ilde yaklaşık 600 bin kişi ikinci doz aşıyı da uyguladı.
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