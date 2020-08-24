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Trafik levhasına çarptı
KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİNDE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ, TRAFİK LEVHASINA ÇARPTI.
TEKİRDAĞ 24.08.2020, 12:31
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde seyir halindeki araç, trafik levhasına çarptı.
Olay, Büyükkarıştıran-Muratlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran beldesinden Muratlı istikametine doğru seyir eden Behçet G. (43) sevk ve idaresindeki 34 JL 6676 plakalı araç, Paşabahçe Cam fabrikası önünde sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafındaki levhaya çarptı. Çarpma sonucu araba savrulurken, tek taraflı trafik kazası yaşandı.
Kazada şans eseri sürücüyle birlikte araçta bulunan yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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