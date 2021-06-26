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TESKİ ekipleri 3 gün önce arızayı onarmadan mucurla kapattıkları yolu tekrar kazdılar

Tekirdağ’da altyapı yetersizliğinden dolayı kanalizasyon kaçağı sebebiyle çöken ve bir kamyonetin mahsur kaldığı yolu arızayı gidermeden mucurla kapatan TESKİ ekipleri, 3 gün sonra sonra aynı yerde çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ 26.06.2021, 11:42
TESKİ ekipleri 3 gün önce arızayı onarmadan mucurla kapattıkları yolu tekrar kazdılar

Tekirdağ’da altyapı yetersizliğinden dolayı kanalizasyon kaçağı sebebiyle çöken ve bir kamyonetin mahsur kaldığı yolu arızayı gidermeden mucurla kapatan TESKİ ekipleri, 3 gün sonra sonra aynı yerde çalışma başlattı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Hüseyin Pehlivan Caddesi’nde seyir halinde bulunan 34 FS 0152 plakalı kamyonetin altyapı yetersizliğinden dolayı bir anda çöken yola saplanması sonrası kamyonetin kurtarılması için uzun süre çalışmalar başlatılmıştı. Su dağıtımı yapan kamyonet uzun uğraşlar sonucu vinçle kurtarılmıştı. Bölgeye gelen ekipler ise yolun çökme sebebinin yoğun yağışlardan kaynaklandığını bildirmişlerdi.

Kapattılar 3 gün sonra tekrar çalışma başlatıldı

Daha sonra bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, çöken yolun sadece üstünü kapattıktan sonra bölgeden ayrıldı. 3 gün aradan sonra tekrar bölgeye gelen TESKİ ekipleri, kapattıkları alanda kanalizasyon kaçağı arızasını gidermek için çalışma başlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf ise gelen ekiplerin yolun çökmesinin aşırı yağışlardan kaynaklandığını belirterek, uğrağı zararın karşılanması için yasal yollara başvurmasın diye su dağıtımı yapan kamyonet sahibini ikna ettiklerini söyledi.

TESKİ ekipleri, vidanjör yardımıyla tespit ettikleri, saatlerce süren çalışma sonucu arızayı onararak, caddeyi tekrar araç trafiğine açtılar.
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