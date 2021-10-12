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TEM ekipleri illegal örgütlere karşı üniversitelileri bilgilendirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ekipleri, üniversiteye gelen gençleri illegal örgütlere karşı bilgilendirdi.

TEKİRDAĞ 12.10.2021, 12:31
TEM ekipleri illegal örgütlere karşı üniversitelileri bilgilendirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ekipleri, üniversiteye gelen gençleri illegal örgütlere karşı bilgilendirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ile ilgili üniversitelerin açılışı “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında Namık Kemal Üniversitesi merkez kampüsü girişinde bilgilendirme standı kuruldu. Bu faaliyetler çerçevesinde yaklaşık 2 bin öğrenciye ve ailelerine devletin her zaman yanlarında ve yardıma hazır olduğu hissettirilmeye çalışılmakla birlikte illegal örgütlere ve oluşumlara karşı bilgilendirmeler yapıldı. Temas edilen öğrenci ve ailelerine irtibat telefonları da verilerek, önümüzdeki süreçte üniversitenin Tekirdağ ve diğer ilçelerindeki kampüs/yerleşkelerinde de benzer faaliyetler geliştirilerek devam edecek.

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