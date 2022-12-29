Tekirdağlı çiftçiler suyu tasarruflu kullanmayı öğrendi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tarımda suyun tasarruflu kullanılmasının öneminin anlatıldığı seminer düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen seminere, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Şener ve Dr. Öğr. Üyesi Erhan Göçmen ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ferhat Oğuz sunumları ile katıldı. Seminerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, “Programın uygulanması ile tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliği artırmak için modern sulama sistemlerinin kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlaması diliyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Sulama kooperatiflerinin başkanları, üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, tarım danışmanları ve çiftçilerin katıldığı seminer, sorulan soruların cevaplanması ve teşekkür belgeleri verilmesi ile sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde 2022 yılı Haziran ayından itibaren ulusal düzeyde eğitim seferberliği başlatılmıştı. 2022-2023 yıllarında uygulanacak program ile ülkemizde stratejik öneme sahip olan tarımsal sulama konusunda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanında, bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme, sulama desteklemeleri, toprak ve çevre koruma konularında hem üreticilerimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi amaçlanıyor.