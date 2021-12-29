Tekirdağ’dan Samsun’a “Minik Kalpler Üşümesin” kampanyası

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde başlatılan "Minik Eller Minik Kalpler Üşümesin" yardım kampanyası ile Samsun’daki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

"Minik Eller Minik Kalpler Üşümesin" adlı bir yardım kampanyası başlatan Kapaklı Samsun Alaçamlılar Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için topladıkları kıyafetleri sahiplerine teslim etti. Dernek yönetimi tarafından toplanan atkı, bere, eldiven, bot ve montlar, yardım tırı ile Samsun’a gönderildi. Tır, 28 Aralık Çarşamba günü dernek lokali önünden uğurlandı.

Toplanan yardımlarla ilgili konuşan Kapaklı Dernek Başkanı Mustafa Taşkıran, “Böylesine güzel sosyal projelerin öncüsü olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sosyal ve dayanışma adı altında amacımıza binaen hemşehrilerimize hizmet etmeyi kendimize görev edindik. ’Minik eller, minik kalpler üşümesin’ düsturuyla bir mont, bir bot, atkı, bere gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Bizlere projemizde destek veren güzide Kapaklımızın esnafına ve hayırseverlerine teşekkür ederim” dedi.