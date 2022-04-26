Tekirdağ’daki Şanlıurfalılar iftarda buluştu

Tekirdağ’da yaşayan Şanlıurfalılar, düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iftar yemeği düzenledi. Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir lokantada düzenlenen yemekte buluşan onlarca Şanlıurfalı, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Tekirdağlı vatandaşların da katıldığı iftar yemeğinde iki farklı şehir aynı sofrada buluştu.

İftar yemeğinin sonunda konuşan Tekirdağ Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Tan, "İftarımıza hepiniz hoş geldiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayda hemşerilerimiz ile birlikte orucumuzu açmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin, soframıza bereket versin. Bizi yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim" dedi

İftar yemeğine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Tan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra oda başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.