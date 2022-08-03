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Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 21 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan bir haftalık uygulamalarda 21 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ 03.08.2022, 09:21
Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 21 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan bir haftalık uygulamalarda 21 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından bir haftalık uygulamalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 39 fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 37.72 gram uyuşturucu eroin maddesi, 31.39 gram uyuşturucu metanfetamin maddesi, 5.92 gram uyuşturucu esrar maddesi, 26 adet uyuşturucu sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olaylara ilişkin 21 şüpheli şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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