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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde düzenlenen operasyonda 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi.
TEKİRDAĞ 16.12.2022, 17:15
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde düzenlenen operasyonda 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi.
Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Yeniköy Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç’nin evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 kilo 175 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.