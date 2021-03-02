Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy İlçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 121 gram bonzai ve uyuşturucu maddesi fişeklemesinde kullanılan kağıt peçeteler ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak N.D. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda ise bir şahsın ikametinde ve satış yaptığı kullanıcının üzerinde yapılan aramada, kullanıcı şahıstan, 11 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, şüphelinin ikametinden, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 505 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan kesik defter sayfaları ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Ö.B.’ye kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, G.C.’ye uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma işlemlerine başlandı.