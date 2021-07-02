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Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ 02.07.2021, 19:38
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hülya C. idaresindeki 41 EB 141 plakalı otomobil ile Ahmet T. yönetimindeki 22 RN 610 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Hülya C. ve Ahmet T. yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla, diğeri ise otomobil ile olay yerinden Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza mahalline gelen Bölge Trafik ekipleri ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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