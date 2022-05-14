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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ 14.05.2022, 20:07
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi ile Ergene’nin Esenler Mahallesi arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler Mahallesi’nden Kırkkepenekli Mahallesi’ne seyir halinde bulunan N.G. idaresindeki 42 BK 322 plakalı araç, yol kenarında park halindeki S.D. yönetimindeki 34 TC 5237 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada sürücü N.G. yaralandı. Yaralı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Muratlı jandarma ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.