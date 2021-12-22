Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Tekirdağ’da 2021 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 432 bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 275 adet artarak 288 bin 833 adet oldu.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 288 bin 833 motorlu kara taşıtının 153 bin 272’si (yüzde 53,1) otomobil, 5 bin 459’u (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 478’i (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 217’si (yüzde 16,3) kamyonet, 11 bin 278’i (yüzde 3,9) kamyon, 33 bin 530’u (yüzde 11,6) motosiklet, 880’i (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 bin 719’u (yüzde 11) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Kasım ayında 11 bin 650 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 11 bin 650 taşıt içinde otomobil yüzde 68,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör, yüzde 3,9 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,1’ini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ’da 2021 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 432 bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 275 yüzde 4,1 adet artarak 288 833 adet oldu. Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 188 967 adet araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ’da toplam 288 bin 833 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip olduğu açıklandı.

Tekirdağ 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, özel amaçlı taşıt yüzde 15,6, motosiklet yüzde 6, otomobil yüzde 4,3, kamyonet ve kamyon yüzde 3,4, traktör yüzde 2,6, minibüs yüzde 2,2, otobüs yüzde 1,8 şeklinde gerçekleşti.