banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstifa etmeyecek!
İstifa etmeyecek!
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı

Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı

2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 291 bin 962 olurken, bu verilere göre Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’i Tekirdağ’da bulunuyor

TEKİRDAĞ 26.05.2022, 09:09
Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı

2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 291 bin 962 olurken, bu verilere göre Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’i Tekirdağ’da bulunuyor

TUİK Edirne Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 291 962 motorlu kara taşıtının; 154 442’si ( yüzde 52,9) otomobil, 5 435’i ( yüzde 1,9) minibüs, 5 525’i ( yüzde 1,9) otobüs, 47 738’i ( yüzde 16,4) kamyonet, 11 566’sı ( yüzde 4) kamyon, 34 436’sı ( yüzde 11,8) motosiklet, 946’sı ( yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 874’ü ( yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Nisan ayında 9 298 adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam

5 962 taşıt içinde otomobil yüzde 64,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile Kamyonet, 7,1 ile Motosiklet, yüzde 4,8 ile Traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 8,2’sini ise Kamyon, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ İlinde 2022 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1 001 bir önceki yılın aynı ayına göre 9 332 ( yüzde 3,3) adet artarak 291 962 adet oluştu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 594 663 adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 291 962 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahiptir.

Tekirdağ ilinde 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Özel amaçlı taşıt ( yüzde 18,4), Motosiklet ( yüzde 7,3), Kamyon ( yüzde 4,4), Otomobil ( yüzde 2,9), Kamyonet ( yüzde 2,7), Traktör ( yüzde 2,2), Otobüs ( yüzde 0,7), Minibüs ( yüzde 0,5) şeklinde gerçekleşti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık