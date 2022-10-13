Tekirdağ’da "Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"

Tarım Ve Orman Bakanlığına bağlı "Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı", Tekirdağ’da yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurumların yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda istişare toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü yanında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü, Devlet Su İşleri (DSİ) 113. Şube Müdürü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü, Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürü ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürü katıldı.

Toplantıda, kurumların çalışma konuları ile ilgili bilgi alışverişi, tarım sektörü ile ilgili değerlendirmeler, paydaşlara ait sorun ve çözümler ile kurumlar arasında yapılan çalışmalar gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.