Tekirdağ’da tarımsal arazilerin tahribatına yönelik toplantı

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ’ın tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, “Özellikle stratejik ürünlerden buğday, ayçiçeği ve kanola gibi kritik ürünlerde ülke düzeyinde ilk sıralardayız” dedi.

Öcal, iklim değişikliği, tarım topraklarının korunması, iyi tarım uygulamaları vb. çalışmaların sürdürülebilir tarım için şart olduğuna dikkat çekerek, buna benzer yayım çalışmalarını her zaman desteklediklerini, bu eğitimin de bölge çiftçilerine faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, 2 gün sürecek eğitim toplantısının başarılı olması temennisinde bulundu.

Toplantıya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, proje koordinatörü öğretim üyeleri, eğitim alacak teknik personel ve üreticiler katıldı.