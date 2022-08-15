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Tekirdağ’da tarımın son üç ayı değerlendirildi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımın son üç ayını değerlendirdi.

TEKİRDAĞ 15.08.2022, 14:08
Tekirdağ’da tarımın son üç ayı değerlendirildi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımın son üç ayını değerlendirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tekirdağ’ın 11 ilçesinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İlaçlama, gübreleme, tarım zararlıları ile mücadele, hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklemeler gibi konuların ele alındığı toplantıda son üç ayın değerlendirilmesi yapılarak gelecek aylarda gerçekleşecek faaliyetler planlandı.

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