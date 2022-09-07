Tekirdağ’da talihsiz kaza: Merdivenden düşüp hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde merdivenden düşen genç hastanelik oldu.

Kaza, Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde Belediye İş Hanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, merdivenin üzerinde çalışan N.B., bir anlık dikkatsizlik neticesinde yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü. Belinden yaralanan genç için ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.