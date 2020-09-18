Tekirdağ’da son bir ayda çeşitli suçlardan 25 kişi yakalandı
MOTOSİKLETLİ YUNUS EKİPLERİNCE YAPILAN BİR AYLIK UYGULAMALARDA, 4 ADET RUHSATSIZ TABANCA,1 ADET KURUSIKI TABANCA, BU TABANCALARA AİT 60 ADET FİŞEK VE 4 ŞÜPHELİ ŞAHIS, 3 ADET RUHSATSIZ POMPALI TÜFEK, BU TÜFEKLERE AİT 68 FİŞEK VE 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS, 2 ADET ÇALINTI MOTOSİKLET VE 2 SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK, 10 ADET LİYRİCA UYUŞTURUCU NİTELİKLİ HAP, 13 FİŞEK BONZAİ (SENTETİK CANNABİNOİD), 16 ADET FİŞEKLENMİŞ HALDE KUBAR ESRAR, 140 GR ESRAR, 20 GR UYUŞTURUCU METAMFETAMİN, 1 ADET HAP, UYUŞTURUCU KULLANMA APARATLARI ELE GEÇİRİLDİ. BU OLAYLARA İLİŞKİN TOPLAMDA 11 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.
Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde son bir ayda yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan 25 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi. Yunus ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 60 adet fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs yakalandı. 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 68 fişek ile birlikte yakalanan 3 şüpheli, 2 adet çalıntı motosikletle 2 suça sürüklenen çocuk da yakalandı. 10 adet liyrica uyuşturucu nitelikli hap, 13 fişek bonzai (sentetik cannabinoid), 16 adet fişeklenmiş halde kubar esrar, 140 gram esrar, 20 gram uyuşturucu metamfetamin, 1 adet hap, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Bu olaylara ilişkin toplam 11 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda 7 ehliyetsiz ve alkollü sürücü de tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 14 şahısta Yunus ekiplerince yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.
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