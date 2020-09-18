Tekirdağ’da son bir ayda çeşitli suçlardan 25 kişi yakalandı

Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde son bir ayda yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan 25 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi. Yunus ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 60 adet fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs yakalandı. 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 68 fişek ile birlikte yakalanan 3 şüpheli, 2 adet çalıntı motosikletle 2 suça sürüklenen çocuk da yakalandı. 10 adet liyrica uyuşturucu nitelikli hap, 13 fişek bonzai (sentetik cannabinoid), 16 adet fişeklenmiş halde kubar esrar, 140 gram esrar, 20 gram uyuşturucu metamfetamin, 1 adet hap, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Bu olaylara ilişkin toplam 11 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda 7 ehliyetsiz ve alkollü sürücü de tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 14 şahısta Yunus ekiplerince yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.