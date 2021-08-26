Tekirdağ’da silajlık sorgum tarla günleri düzenlendi

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Merkezi’nde silajlık sorgum tarla günleri etkinliği düzenlendi.

Bölgede ve ülkede son dönemde yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının azalması dolayısıyla özellikle hayvan yemi olarak kullanılan Sorgun bitkisinin sıcak ve kurağa dayanıklı olması nedeniyle ekiminin önemi ortaya çıkıyor. Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü arazisi üzerinde kurulu deneme alanında hiç gübre kullanılmadan ekilmiş ve sulama yapılmadan yetiştirilmesine rağmen gayet iyi bir ürün elde edildi. Bu kapsamda Sorgum bitkisi önemli bir alternatif ürün olarak çitçiler tarafından değerlendiriliyor.

Vali Aziz Yıldırım’ın katılımıyla silajlık sorgum tarla günleri etkinliği gerçekleştirildi. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Ardından konuşan Vali Yıldırım, “Dünyanın kendi kendini besleyebilen 7 ülkesinden biriyiz. Şuanda aslına bakarsanız temel gıda anlamında kendimize yetebiliyoruz. Tabi ki bu tür faaliyetler gıdanın daha az maliyetle, daha az su kullanarak elde edilmesine vesile oluyor. Onun için tebrik ediyoruz. Buna dair çalışmaları hocalarımızda zaten yürütüyorlar. İnşallah Türk tohum isimleri de bu tür alanda mutlaka yer alacaktır. Buğdayda, arpada, mısırda, pirinçte zaman zaman çalışmalarla elde edilen tohumlarımız var. İsimleri kendimiz tarafından konuluyor, bunlar çok önemli. İnsanımızı daha rahat, daha az maliyetli ve daha besleyici gıdalarla besleyebilmek için gayret gösteriyoruz” dedi.